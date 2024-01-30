台積電ADR連漲四日後小跌 較台北交易溢價12.8%
台積電ADR周一下跌0.2%，收在116.98美元，較台北交易溢價12.8%。費城半導體指數收漲1.1%。
美國股市三大指數周一全面上漲，臨本周重量級財報出爐、經濟數據和聯準會（Fed）決策前，標普500指數和道瓊工業指數再創新高。
道瓊工業指數上漲224.02點，漲幅0.6%，收在38,333.45點。標普500指數上漲36.96點，漲幅0.8%，收在4,927.93點；那斯達克綜合指數漲172.68點，漲幅1.12%，收在15,628.05點。
台灣加權股價指數周一上漲124.60點，收在18,119.63點，台積電漲0.6%收在648.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 148.09 +0.42 137.00 8.10
中華電 CHT 119.88 -0.54 120.00 -0.10
台積電 TSM 730.96 -0.24 648.00 12.80
聯電 UMC 49.30 +0.64 49.45 -0.30
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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