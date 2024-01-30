調查：2023年全球半導體營收下滑8.8% 這一家逆勢暴衝

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受累於企業和消費者的支出減少，2023年全球半導體產業的收入下滑8.8%至5,213億美元。路透
受累於企業和消費者的支出減少，2023年全球半導體產業的收入下滑8.8%至5,213億美元。路透

根據研調機構Counterpoint Research的最新報告，受累於企業和消費者的支出減少，2023年全球半導體產業的收入下滑8.8%至5,213億美元。三星則因記憶體市況低迷，痛失半導體銷售龍頭寶座，讓位給英特爾。人工智慧（AI）則料將成為今年的主要成長引擎。

英特爾去年的營收年減16%至505億美元，原因是個人電腦（PC）和伺服器的相關出貨減少，但仍得以重奪銷售龍頭，因三星營收的下滑幅度更劇烈；在動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的市況面臨挑戰之際，三星銷售年減38%至434億美元。SK海力士、美光等記憶體大廠，營收也分別銳減33%與36%。

AI成為半導體產業的主要成長動能，此趨勢在去年下半年特別明顯。AI大咖輝達（Nvidia）去年的營收比前年激增86%至303億美元，躍居營收前三名，首度擠進前五名，市占也從2022年的第十名一次進步到第三名，從2.8%跳升到5.8%。Counterpoint認為，輝達在營收增幅上可望繼續稱冠，受惠於其繪圖處理器（GPU）應用在AI和高效能運算等用途。AI效應也在超微（AMD）身上發酵。這兩家公司未來數年都將擴展AI業務。

Counterpoint資深分析師威廉．李（音譯）指出，AI在2024年將成為半導體產業的主要成長動能，隨供給過剩緩解和需求復甦，記憶體產業也將回溫。另外，在2023年為英飛凌、意法半導體提供助力的汽車產業，也將在今年帶動半導體市場。

隨著半導體產業的庫存修正已近尾聲，客戶需求也回溫，市場可能聚焦於供應侷限。全球晶圓代工龍頭台積電預期全年的客戶需求保持暢旺，計劃在今年擴增產能，並維持正面展望。

半導體 客戶

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