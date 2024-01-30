星國貨幣寬鬆 還有得等

新加坡金管局（MAS，央行）一如市場所料維持貨幣政策不變，連續第三次按兵不動，且由於通膨預料到今年稍後才減緩，新加坡可能更晚才會轉向貨幣寬鬆。金管局29日發布聲明說，維持星元名目有效匯率政策區間的斜率、寬度和中點不變，如此將使星元保持在升值路徑上，以抑制輸入性通膨。新加坡金管局以匯率作為主要的政策工具，而非利率。

接受彭博調查的19位經濟學家一致預料金管局會有如此決定。這次開會也是新加坡金管局由每半年一次改為每季一次檢討貨幣政策以來的第一場。金管局說，「核心通膨今年初可能居高不下，但應會逐漸下滑，降到第4季，明年再進一步下跌」；「進口成本降低，國內成本上升速度放緩，應有助通膨減緩」。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（音譯）指出：「整體聲明略為偏鷹，今天的貨幣政策聲明顯然絲毫沒有暗示考慮寬鬆政策。」華僑銀行經濟學家賽琳娜．林（音譯）則說：「4月貨幣政策可能又按兵不動，最快可能要到今年稍後、核心通膨減緩幅度更令人信服時，才會出現寬鬆的時機點。」

金管局維持2024年核心通膨的預測值在2.5%至3.5%不變，若不考慮今年商品和服務稅率增加對核心通膨的影響，預計核心通膨將在1.5%至2.5%之間。不過，金管局預料整體通膨將下降至2.5%至3.5%，低於先前的3%至4%，這歸因於擁車證的漲價幅度收斂。金管局也看好新加坡2024年經濟將持續好轉，維持原先對國內生產毛額（GDP）介於1%至3%之間的預測。

Aletheia資本分析師蒂魯切爾瓦姆說，既然金管局認為不急於寬鬆，若Fed今年降息，那麼「新加坡將以優越的股息殖利率，在該地區鶴立雞群」。