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本月來大砍2.5萬人 美科技業爆「抄襲式裁員」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球科技業繼去年裁員逾26萬人後，今年才過了四周，包括Meta、亞馬遜、微軟、Google、TikTok和Salesforce在內的近100家科技公司，又砍掉大約2.5萬人。美國國家公共廣播電台（NPR）報導，一些規模較小的科技新創即將耗盡現金，加上籌資未果，只能裁員，但對多數大型科技上市公司來說，它們坐擁現金且利潤豐厚，本月的裁員風潮旨在滿足投資人的需求。

華盛頓大學福斯特商學院教授舒曼指出：「科技業存在羊群效應。裁員似乎有助於股價，所以這些公司認為沒理由停止裁員；這樣做而不會被唾棄是因為大家都這樣，這已經成為新常態。勞工更能適應情況，股市投資人也大表讚賞。所以我認為裁員還將持續一段時間。」

在「美股七雄」帶領下，標普500指數本月創下多項歷史紀錄。Alphabet、Meta和微軟的股價都創新高。隨股市因科技公司裁員消息而反彈，愈來愈多企業宣布緊縮計畫。

史丹福大學商學教授、組織行為專家費弗把同一行業的公司「見賢思齊」而解雇員工的現象稱為「抄襲式裁員」，「科技業的裁員基本上是一種社會傳染事例，公司在仿效其他人的做法」。

投資人 抄襲

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