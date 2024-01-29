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義大利數據保護局：ChatGPT違反歐盟隱私規範
義大利數據保護局（Garante）今天宣布，該機構已告知OpenAI，其人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT違反歐盟資料保護規則。
路透社報導，義大利數據保護局是歐洲聯盟（European Union）最積極評估AI平台是否確實遵守歐盟資料保護制度的機構之一。該機構去年3月也曾因ChatGPT涉嫌違反歐盟隱私規範，將其暫時禁用。
當時，義大利數據保護局啟動了一項調查，現得出結論認為，有證據顯示該平台存在至少一種涉嫌侵犯資料隱私的行為。
Garante表示，獲得微軟（Microsoft）資助的OpenAI有30天可提出抗辯。
OpenAI尚未回覆路透社的置評請求。
義大利是第一個對ChatGPT祭出限制的西歐國家。ChatGPT的快速發展已引來立法者和監管機構的關注。
根據2018年生效的「歐盟通用資料保護規則」（General Data Protection Regulation, GDPR），任何被發現違規的企業可能面臨最高年度全球營業額4%的罰款。
歐盟議員和各成員國政府去年12月就管理ChatGPT等AI系統的條款達成臨時協議，向制定相關技術監管法規又邁進一步。
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