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「量子日」 最快明年降臨？量子運算恐顛覆全球軍經安全

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國IBM科學家2020年在紐約約克鎮高地的量子研究室檢視量子電腦。路透
美國IBM科學家2020年在紐約約克鎮高地的量子研究室檢視量子電腦。路透

1994年是量子運算轉捩點，美國數學家秀爾的演算法顯示，量子電腦的解決問題能力超越傳統電腦，而破解密碼很可能是量子電腦1項重要的早期應用。據路透報導，全球可能最快明年將屆「量子日」（Q-day），到那時目前的加密方式在量子電腦前均無用武之地。有鑑於此，美國和中國大陸正大規模竊取與收割對方的資料數據，以在量子日後破譯截獲訊息。

據美國波士頓顧問公司（BCG）去年5月報告預測，企業最快明年將從量子運算獲利；在約2035年前，量子資料數據可能為用戶帶來多達8500億美元（約台幣26點8兆元）的收益，量子技術會在該年成熟。

量子電腦可望在幾分鐘內就能破解加密密碼，無須目前傳統電腦所需的幾千年。業界專家指稱，北美是量子運算重鎮。美國公司打造包括IBM、亞馬遜、英特爾、Google、Quantinuum、IonQ、微軟、QCI及Rigetti Computing在內的量子處理器。據美國顧問公司麥肯錫報告，截至前年，美國、英國和加拿大還擁有該業界最多的新創公司。

至於中國，新創公司本源量子去年1月也宣布，該公司已將1台完全自製的24量子位元量子電腦交貨給客戶，並預計明年研發出1024量子位元量子電腦。阿里巴巴集團去年11月則將旗下研究機構「達摩院」的量子運算實驗室與相關實驗設備贈與浙江大學。

百度本月也跟進，將1座量子運算實驗室及設備捐給中國政府支持的北京量子信息科學研究院。其他還有國盾量子、國儀量子、圖靈量子和中國科技最高學術機構中國科學院，皆各自研發量子運算技術。

不過，在此1量子大趨勢下，美中等全球主要國家都正未雨綢繆，以免量子日後，遠比目前最快超級電腦還強大的機器，將能破解保護幾乎所有現代通訊的密碼。

加拿大資安公司QD5副總裁孔茲（Tilo Kunz）指稱，據美國國防資訊系統局公布的會議紀錄，各國均設法竊取資料數據，即遂行「現在收割、之後破譯」的資安攻擊。軍方將發現其長久以來的計畫及情蒐讓敵方盡收眼底、企業智財恐已遭竊、民眾健康紀錄將全都露。

但對量子日「大限」何時到來，各界意見不一。量子運算仍處於相當早期，目前僅造出處理能力有限又容易出錯的小型量子電腦。部分研究人員估計，本世紀中葉可能才接近量子日。沒人知道誰能捷足先登。美中被視為是該領域的領頭羊，諸多專家相信美國仍占上風。

而研究人員認為，比破解密碼更重要的是，量子電腦運用亞原子粒子的神祕特性，有望為科學、武器裝備與工業帶來突破。

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