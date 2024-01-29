美為扼陸AI發展再出招：要雲端服務供應商披露外國客戶
繼加強限制晶片和設備出口管制後，美國現在想要亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等雲端服務提供商積極調查並揭露在其平台開發AI應用程式的外國客戶，這將升高華府和北京之間的技術衝突。
訂於周一發布的拜登政府提案，要求雲端服務提供商披露外國客戶姓名及IP位址。周日釋出的草案顯示，亞馬遜及其同業，包括Alphabet旗下的Google，將必須制定預算，搜集相關細節並通報可疑活動。
如果實施，華府將能利用此一法規切斷重要管道，不讓陸企取用對其訓練和建置AI至關重要的數據中心和伺服器。美國政府將搜集、儲存和分析客戶數據的責任丟給雲端服務供應商，這有些像金融業的「瞭解客戶」（KYC）規定。
美國商務部長雷蒙多上周五表示，她的團隊正努力消除AI發展帶來的國安威脅。這項工作可能重點關注陸企。她說：「這些模型落入非政府團體或人員，又或者是非盟友手中，是非常危險的事。」
美國總統拜登去年10月指示商務部，要求進行此類訊息披露，以發現可能利用AI發起「惡意網路活動」的外國行為者。
在規定最終定案前，美國徵求公眾意見直至4月29日。
美國雲端服務商的外國子公司在身份證別規定上可能得享例外。雖然部分人士主張，儘可能廣泛定義美國雲端服務供應商，但商務部表示，將澄清外國子公司是否適用此一規則。
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