30年難得一遇的機會：美聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

美國聯準會終於要開始降息了，為去年新興市場債券的最佳賭注之一注入新動能。

樂觀情緒正席捲這些國家的國內債市，因投資人看好聯準會很快會調降利率，華爾街將在本周利率會議尋找降息時機的線索。除美元走軟之外，美國央行轉向也有助促成新興市場央行官員採取寬鬆政策，推動當地貨幣計價債券上漲。

在Grantham Mayo Van Otterloo看來，這意味當地債券將迎來「二、三十年難得一遇」的機會。拉美國內債市剛經歷了2009年以來最好的全年漲勢。

GMO資金經理人Victoria Courmes說：「無論聯準會做什麽或說什麽，地方債都很有吸引力，因美元在高檔、新興市場貨幣估值便宜、殖利率吸引人，而且通膨減緩的進程仍持續。美國的寬鬆周期何時啟動的暗示，可能成為美元走弱和新興市場地方債表現強勁的催化劑。」

包括Neuberger Berman、Vontobel資產管理公司、摩根大通公司在內，愈來愈多全球基金經理人視2024年初為該資產類別的重要時刻，GMO為其中之一。

儘管巴西和智利等國央行官員比美國和歐洲的決策者在貨幣周期上走得更遠，但聯準會潛在的轉向，仍將引來進一步的寬鬆。

如果政策轉向與美元下跌同時出現，新興市場國家的央行總裁不太可能冒著本幣貶值的風險而跟進調降利率。對交易員來說，這種情況給他們提供了獨特的機會。

摩根大通策略師Anezka Christovova等人認為，通膨率正在下滑，今年上半年的經濟成長應有韌性。他們1月19日撰寫報告說，隨著聯準會愈來愈接近降低借貸成本，即使新興資產在2024年伊始出現萎縮，當地貨幣計價的債券也將完好無缺。

雖然中國大陸經濟健康狀況不確定以及對美國聯準會降息時機的押注出現變化，衡量發展中國家貨幣和地方政府債券的指標今年來雙雙跌逾1%，但GMO的Courmes認為，這為投資者提供了極具吸引力的切入點。

根據彭博資訊彙編數據，當地貨幣基金的空頭押注降到了四年多來最低。根據S3 Partners數據，規模30億美元VanEck Morgan新興市場本幣債券ETF的未平倉看跌頭寸降到了可交易總股數的0.69%，為2019年10月以來最低。

拉美仍最具吸引力。巴西央行比其他國家更早也更高地推升基準利率，並已開始寬鬆。智利、哥倫比亞和秘魯的決策者也已開始調降利率。

未來幾天，預計該區有三家央行會降息。巴西在2024年首次貨幣政策可能下調基準利率2碼，智利和哥倫比亞預計也將降息。

連墨西哥央行的官員也給出終將降息的訊號，他們已連六次將利率維持在創紀錄的11.25%。花旗集團最近一項調查顯示，大多數分析師預計下次降息會在3月，降幅是1碼。

Vontobel資產管理公司投資組合經理Carlos de Sousa說，「拉美仍是本幣債券最具吸引力的地區，尤其是巴西和墨西哥」，一旦美國聯準會開始降息，「將鼓勵一些更鷹派的央行，例如墨西哥央行，採取同樣的行動。因此，它們今年的表現會相當不錯」。

駐倫敦的M&G Investments新興市場債務主管Claudia Calich表示，最近開始接受正統貨幣政策的土耳其等國家，因經濟和政策的改善，也吸引投資人前往。她透露：「我們已經很久沒有投資當地市場，現在終於在央行持續緊縮的背景下增加了一些投資。」