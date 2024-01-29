國際油價今開盤大漲 美軍基地遭襲 油輪遭擊

國際油價周一大漲，伊朗支持的武裝份子分別發動攻擊，駐約旦美軍多人死傷，紅海一艘油輪也遭襲，使中東地區這個能源生產和全球貿易重鎮局勢急遽緊繃。

布蘭特原油價格一度上漲 1.5%，西德州中級原油（WTI）原油邁向每桶79美元。

美國政府表示，伊朗支持的武裝分子在敘利亞邊境附近發動無人機襲擊中，造成3名美軍陣亡，另有25人受傷，這是以哈戰爭以來首見有美軍傷亡。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美軍27日隨即還以顏色，攻擊胡塞組織準備發射的反艦飛彈。胡塞組織同日表示，他們勢力範圍內的葉門港口被美英兩度空襲。

商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）一艘油輪馬林魯安達號，是在26日在行經紅海時遭胡塞組織的飛彈擊中，船身起火，是胡塞組織引發紅海騷亂以來最重大攻擊。這艘船載有來自俄羅斯、用於生產石油與塑膠的石腦油。

RBC Capital Markets 分析師 Michael Tran 說：「儘管全球油價尚未完全反映紅海地區正在惡化的緊張局勢，周末的事件可能會催化對供應安全還是油價方面的重新評估。」

美軍在約旦遭襲，更加劇美伊關係的緊張，有共和黨國會議員呼籲美國統拜登對伊朗發動襲擊。

新加坡時間7:34，布蘭特原油3月交割期貨漲1%至 84.42美元；3月交割WTI期貨漲1.1%至 78.87美元。