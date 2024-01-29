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國際油價今開盤大漲 美軍基地遭襲 油輪遭擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
伊朗支持的武裝分子在敘利亞邊境附近對約旦境內的美軍基地發動無人機襲擊，造成3名美軍陣亡，另有25人受傷，這是以哈戰爭以來首見有美軍傷亡。美聯社
伊朗支持的武裝分子在敘利亞邊境附近對約旦境內的美軍基地發動無人機襲擊，造成3名美軍陣亡，另有25人受傷，這是以哈戰爭以來首見有美軍傷亡。美聯社

國際油價周一大漲，伊朗支持的武裝份子分別發動攻擊，駐約旦美軍多人死傷，紅海一艘油輪也遭襲，使中東地區這個能源生產和全球貿易重鎮局勢急遽緊繃。

布蘭特原油價格一度上漲 1.5%，西德州中級原油（WTI）原油邁向每桶79美元。

美國政府表示，伊朗支持的武裝分子在敘利亞邊境附近發動無人機襲擊中，造成3名美軍陣亡，另有25人受傷，這是以哈戰爭以來首見有美軍傷亡。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪。美軍27日隨即還以顏色，攻擊胡塞組織準備發射的反艦飛彈。胡塞組織同日表示，他們勢力範圍內的葉門港口被美英兩度空襲。

商品貿易巨頭托克集團（Trafigura）一艘油輪馬林魯安達號，是在26日在行經紅海時遭胡塞組織的飛彈擊中，船身起火，是胡塞組織引發紅海騷亂以來最重大攻擊。這艘船載有來自俄羅斯、用於生產石油與塑膠的石腦油。

RBC Capital Markets 分析師 Michael Tran 說：「儘管全球油價尚未完全反映紅海地區正在惡化的緊張局勢，周末的事件可能會催化對供應安全還是油價方面的重新評估。」

美軍在約旦遭襲，更加劇美伊關係的緊張，有共和黨國會議員呼籲美國統拜登對伊朗發動襲擊。

新加坡時間7:34，布蘭特原油3月交割期貨漲1%至 84.42美元；3月交割WTI期貨漲1.1%至 78.87美元。

美軍 油價 紅海

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