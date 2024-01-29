快訊

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

Fed降息？ 鮑爾面臨三大難題

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）本周準備說明降息條件之際，卻也面臨三大難題：經濟成長依然熱絡、股市屢創新高使金融情勢趨於寬鬆，以及美國勞工供給已很難進一步增加，都將攸關通膨是否持續趨近2%目標，以及Fed的降息速度。

目前市場預期Fed於3月降息的機率略低於五成，但卻預期Fed將在5月會議起每次都降息1碼，也就是共降息六次，與Fed去年12月利率點狀圖所暗示的降息三次相去甚遠。市場的這種預期也激勵股市屢創新高，同時，數據顯示經濟成長率持續高於趨勢值。

Fed決策官員也正在評估勞工供給還能增加多少。去年12月會議紀錄指出，多位官員「評估供應鏈療癒及勞工供給增加已大致完成，因此要繼續壓低通膨，可能主要須靠產品及勞工需求進一步趨軟」。

2022年及2023年勞工人數更因疫情消退，分別激增260萬及220萬人，2023年勞動力增加集中在1月至8月，因25歲至54歲主要工作年齡層的移民人數增加，以及一些勞工重返職場。但最後四個月勞動力又告萎縮，主要工作年齡層勞參率大致持平。

去年一些吸引勞工的景氣循環吸性因素，現在正在消退。PNC金融服務集團首席經濟學者法契爾表示，因為勞動市場熱絡而進入職場的勞工，現在都已經加入勞動力，且「嬰兒潮世代」陸續退休，可能使今年勞動力成長大幅減緩。他預估2024年勞動將增加85萬人，年底時勞參率為62.7%。

降息 Fed 美國聯準會

延伸閱讀

Fed利率決策預期不動 鮑爾談話…市場找降息線索

MLB／盼重返大聯盟 包爾：我是世界最好投手之一

為何投資人瘋買美債ETF？ 搶上車先注意3大風險

00687B爆量9萬多張…領先所有債券ETF！ 他：超驚人直接破了成立以來紀錄

相關新聞

美科技巨頭財報驗收AI成績 市場聚焦未來能否帶動業績大爆發

美國科技股財報進入熱季，「美股七巨頭」中的五家都將在本周發布上季財報，市場將「驗收」蘋果、微軟、Google母公司字母（...

Fed本周開會 料利率不動

美國聯準會（Fed）將於本周（卅、卅一日）召開決策會議，官員們將聚焦於何時開始降息及減緩縮減資產負債表速度，以及如何與市場溝通...

Fed降息？ 鮑爾面臨三大難題

美國聯準會（Fed）本周準備說明降息條件之際，卻也面臨三大難題：經濟成長依然熱絡、股市屢創新高使金融情勢趨於寬鬆，以及美...

日擬加重對中俄出口管制

面對歐洲光電業者警告當地產業正因低廉的中國大陸產品湧入而「瀕危」，歐盟正考慮提供境內太陽能面板製造商緊急支持措施。

美半導體股 走勢兩極

最近美國晶片股雖大漲，但潛藏在下的卻是兩極走勢：搭上人工智慧（AI）熱潮的晶片商股價熱火朝天，傳統晶片業者卻是寒風刺骨。

華郵推演劇本：川普上位會升高美中貿易戰

華盛頓郵報報導，最近在美國總統大選聲勢居高不下的前總統川普，正與幕僚評估若他重返白宮，要對中國大陸發動一場貿易新大戰的選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。