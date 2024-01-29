Fed降息？ 鮑爾面臨三大難題

美國聯準會（Fed）本周準備說明降息條件之際，卻也面臨三大難題：經濟成長依然熱絡、股市屢創新高使金融情勢趨於寬鬆，以及美國勞工供給已很難進一步增加，都將攸關通膨是否持續趨近2%目標，以及Fed的降息速度。

目前市場預期Fed於3月降息的機率略低於五成，但卻預期Fed將在5月會議起每次都降息1碼，也就是共降息六次，與Fed去年12月利率點狀圖所暗示的降息三次相去甚遠。市場的這種預期也激勵股市屢創新高，同時，數據顯示經濟成長率持續高於趨勢值。

Fed決策官員也正在評估勞工供給還能增加多少。去年12月會議紀錄指出，多位官員「評估供應鏈療癒及勞工供給增加已大致完成，因此要繼續壓低通膨，可能主要須靠產品及勞工需求進一步趨軟」。

2022年及2023年勞工人數更因疫情消退，分別激增260萬及220萬人，2023年勞動力增加集中在1月至8月，因25歲至54歲主要工作年齡層的移民人數增加，以及一些勞工重返職場。但最後四個月勞動力又告萎縮，主要工作年齡層勞參率大致持平。

去年一些吸引勞工的景氣循環吸性因素，現在正在消退。PNC金融服務集團首席經濟學者法契爾表示，因為勞動市場熱絡而進入職場的勞工，現在都已經加入勞動力，且「嬰兒潮世代」陸續退休，可能使今年勞動力成長大幅減緩。他預估2024年勞動將增加85萬人，年底時勞參率為62.7%。