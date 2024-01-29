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日擬加重對中俄出口管制

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

面對歐洲光電業者警告當地產業正因低廉的中國大陸產品湧入而「瀕危」，歐盟正考慮提供境內太陽能面板製造商緊急支持措施。

英國金融時報（FT）報導，歐盟官員表示，歐盟執委會「知曉」太陽能產業面臨的「難關」，正考慮貿易措施的「所有選項」，可能包括對中國大陸發動反傾銷調查、從而可能施以懲罰性關稅，或是提供誘因給各國政府，以維持太陽能面板工廠運作。

歐盟正準備在2月公布減排溫室氣體的計畫，擴大投資再生能源，但最近幾周已有四座歐洲工廠關閉或宣布計劃關閉，例如瑞士Meyer Burger表示，除非獲得政府支持，4月將關閉產量為歐洲數一數二大的德國太陽能模組廠，並將擴大美國產量，預估影響約500個就業。

產業代表歸咎於中國大陸的競爭。歐洲太陽能製造協會（ESMC）祕書長林達荷指出，全球有龐大的產能過剩，歐洲製造商只能賠錢出售產品，形容製造商「瀕危」。成員包括華為等陸企的產業機構SolarPower Europe，則已公開反對貿易措施。另一位業界高階主管也說，歷史經驗顯示貿易壁壘可能創造「雙輸局面」。

歐盟 日本 再生能源 北韓 美國

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