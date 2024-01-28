隨時來買都有貨、客人絕不會白跑！沃爾瑪怎麼用AI做到？

摘要 1.過去幾年，零售商一開始瘋搶庫存，但後來卻變成庫存太多，得想辦法清掉，但現在他們將再次使用「即時庫存管理」。 2.這種「即時庫存管理」，核心技術是AI，主要是可以根據消費者需求、各地氣候等特色迅速、精準調整各店庫存，使沃爾瑪得以和亞馬遜抗衡。 3.美國男裝集團裁縫品牌也導入類似系統，不再需要有「安全庫存水位」。

過去幾年，你有曾經網購等了許久，貨物卻還沒到貨的經驗嗎？

疫情期間，零售商先是因為供應鏈大亂而得搶庫存，深怕庫存不足，使消費者無法如期取貨，但後來卻變成庫存太多，得想辦法清掉。

但現在，他們將再次採用「即時庫存管理」，採用的關鍵技術，就是AI，而主要推手，就是美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）。

沃爾瑪的AI庫存管理革命

沃爾瑪在過去10年內，一直受到亞馬遜在物流能力上的壓制。《雅虎財經》（Yahoo! Finance）指出，亞馬遜不僅主宰電商市場，更在2天內交貨的保證下，使買家期待收到商品的時間受到巨大壓縮。

2023年冬天，沃爾瑪首度測試其「新一代供應鏈」，也就是採用即時數據控管庫存與物流，確保所有商店營運效率極大化。例如，天寒地凍的明尼蘇達州門市，冬季就不會收到泳裝補貨，而四季如夏的佛羅里達州，則不會存放鏟雪機。

不只是依據氣候調配貨物，沃爾瑪也會根據消費者需求即時補貨。如果紐約今年流行毛絨絨的襪子，紐約門市就一定找得到現貨。甚至，《華爾街日報》指出，沃爾瑪還能從消費者所購買的商品，精準預測其需求，提供其所需商品。

北卡羅萊納州立大學供應鏈管理教授漢德菲爾德（Rob Handfield）表示，此技術能使店家「比過去更少量、更準確的進行補貨」。

換言之，這種更有效的庫存系統，有助於減少沃爾瑪的運輸成本，讓沃爾瑪得以提供價格更實惠的商品給顧客，也更有能力和亞馬遜抗衡。

沃爾瑪掀起的AI庫存管理革命，如今也受到其他地方品牌效仿，如總部位在美國德州，旗下擁有4個男裝品牌的集團裁縫品牌（Tailor Brands），兼營西服販售與租借。

「即時管理一直是我們的目標。」該公司供應鏈主管布萊格（Jamie Bragg）表示，正在引進新庫存系統，不只可以預測未來180天庫存狀況，也可以根據所收到的消費者需求訊息進行調整庫存，「對需求變化的靈敏反應，代表公司不需要再保持『安全庫存水位』。」

除了販售部門以外，租借部門也導入類似系統，預測顧客對各種風格、顏色、尺寸不斷變化的偏好，讓每一位顧客都能租到自己喜歡樣式的西服。

去庫存化終於回到正常水準

俄亥俄州立大學物流學教授艾斯柏（Terry Esper）指出，由於消費者支出成長、供應鏈中斷狀況都趨緩，使得企業更能預測顧客需求，對物流和庫存佈局都更有自信。

美國人口普查局顯示，企業擁有的庫存、銷售比例，也從2022年8月疫情高峰的1.5降到2023年11月的1.36，幾乎和疫情前2019年11月的1.33相當。

「這顯示，我們基本上又回到2019年的水準，是人們希望達到的水準。」密西根州立大學物流學教授米勒（Jason Miller）表示。

然而，最近出現不少讓供應鏈產生不穩定的變數，包括葉門叛軍胡塞組織最近持續在紅海襲擾來往商船，迫使這些商船改變航線，而巴拿馬運河水位進行也下降，使交貨期延遲。

專家向《華爾街日報》表示，這可能會帶來新一波的供應鏈中斷，迫使零售商引進更多過剩庫存。

資料來源：華爾街日報、Yahoo Finance、PYMNTS、Multichannel Merchant

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