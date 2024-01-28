全球最大遊輪啟航！20層甲板可容納近萬人 擁7座游泳池、40間餐廳酒吧

美國有線電視新聞網（CNN）報導，全球最大遊輪「海洋標誌號」（Icon of the Seas）擁有20層甲板，可搭載乘客加船員最多9,950人，27日從美國邁阿密港正式啟航，預計航向加勒比海展開為期7天的熱帶跳島旅程，然而，英國廣播公司（BBC）報導，環保人士憂心遊輪以液化天然氣為動力恐將排放大量甲烷。

「海洋標誌號」由皇家加勒比公司（Royal Caribbean）歷時7年、斥資20億美元打造，船長365公尺、船重25萬800噸，配有20層甲板、7座游泳池、6個滑水道、逾40間餐廳與酒吧，可容納7,600名客人和2,350名船員，是當今世上最大的遊輪。

皇家加勒比公司甚至請到阿根廷球王、目前效力美足聯（MLS）邁阿密國際的梅西（Lionel Messi）參與命名儀式。

「海洋標誌號」更一舉囊括許多世界之最，包括海上最大溜冰場、海上最大游泳池、海上最大水上樂園和海上最高的滑水道。

然而，國際清潔交通委員會（ICCT）海洋計畫負責人科莫（Bryan Comer）表示，「我們估計使用液化天然氣作為遊輪燃料，其生命周期內的溫室氣體排放量比海運柴油高出120%。」

本周稍早， ICCT也公布報告指出，以液化天然氣作為動力的船舶可能釋放高出現行法規規定標準的溫室氣體。

儘管液化天然氣較傳統船運燃料更潔淨，但存在洩漏風險。

甲烷是一種威力強大的溫室氣體，在釋放後的20年裡，在地球大氣中吸收熱量的能力是二氧化碳的80倍，一般認為減少甲烷排放是減緩全球暖化的關鍵。

對此皇家加勒比公司發言人回應，「海洋標誌號」的能源效率較國際海事組織對現代船舶的要求高出24%，而且公司計畫在2035年推出淨零排放船舶。