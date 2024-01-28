穆迪：銀行將成非科技業最大贏家
穆迪近日發布報告指出，銀行業將有望在ＡＩ浪潮下加速轉型，成為非科技業最大贏家，主因在於銀行員工成本高，平均占其總開支一半；ＡＩ將使銀行能客製化服務、改善投資決策，並幫助機器人顧問實現財富管理自動化。
銀行將ＡＩ與其專有數據結合也有望有效管理信用、市場、流動性和資產負債風險。
雖然近年監管、風險管理及系統升級可能減緩轉型，但銀行業業務多元又握有大量數據，且有足夠資源發展相關應用，因此將成為非科技業最大的受益者。
台灣各大銀行也跟著全球浪潮積極發展ＡＩ應用，包括台新銀ＡＩ身分驗證、新光銀的內部知識管理、中信金供內部使用的ＡＩ智能助理，顯示金融業已提前因應ＡＩ帶來的產業轉型。勤業眾信指出國內一七五家金融機構中，近五成引進ＡＩ技術用於客戶經營、風管及法遵、流程自動化優化、數據分析及分析資安狀況。
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