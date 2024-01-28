FED降息 預期增溫 海外債券掀投資熱

市場強烈預期美國聯準會（Fed）第二季降息，海外債券投資熱潮增溫，有銀行趁勢強打投資海外債券超低門檻只要一千美元的市場震撼價，證券商也有低至二千美元門檻可投的海外債，適合小資、上班族，領到年終獎金做理財。

美國此波鷹派升息循環將終結，市場預期年內重啟降息循環，銀行業者預期五、六月有機會看到Fed降息，美元計價海外債券投資熱再度升溫，銀行、券商都鼓勵投資人錢進海外債，把定期定額買基金、存股的做法，推廣套用到「存債券」。

目前大型銀行把直接投資海外債門檻壓低到一萬美元以下，如中信、台北富邦、國泰世華銀等門檻五千美元，大型券商如元大證券更打出二千美元就可投資海外債，安泰銀行則打出市場最低一千美元門檻就可投資海外債。

不過投資人須注意，低門檻的海外債券可投資標的相對受限，通常銀行、券商只能篩選出固定檔數的債券提供低門檻投資，如元大證券二千美元可投的海外債限六檔，安泰銀一千美元可投標的是四檔。

搶買美元海外債券之際，金融業者也提醒需留意三風險，包括發行公司信用風險、利率影響價格風險、匯兌風險。尤其小資、上班族平常沒有累積美元資產，要以台幣換匯投資美元債，更須注意債息率與買進殖利率。

金融業者指出，債券有到期保本與固定配息特性，但仍有投資風險，不像存款有存款保險保障。因此投資人要注意發行機構的信用風險，挑選高評等投資等級債券，較能避免因發行機構問題導致配息異常。

銀行業者指出，匯兌風險與新台幣兌美元匯率變動相關，也要慎選進場時機，留意買進債券時的成本計算實際殖利率及存續期間長短、評估累計拿到的配息是否足以覆蓋潛在匯兌風險。