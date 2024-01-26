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美國經濟如「金髮女孩」不冷不熱？克魯曼：應是既熱且冷

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

有人以「金髮女孩經濟」（Gordilocks economy）形容美國經濟現況，意思是不冷也不熱。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則不以為然。

克魯曼25日在社群媒體平台X（昔稱推特）上發文說：「這不是金髮女孩經濟。（童話故事中的）金髮女孩發現的那碗粥既不熱也不冷。我們的經濟現在既熱（GDP）得令人滿意，也冷（通膨）得 令人心曠神怡。大家請把這點弄清楚！」

美國商務部25日公布，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率為3.3%，遠高於經濟學家預估的2%，而且是連續第六季成長步調高於平均水準--按聯準會Fed）定義為1.8%。

Fed關注的通膨指標則持續降溫。第4季核心個人消費支出（PCE）物價指數年增2%，與Fed的2%目標相符，對照第3季的2.04%、第2季的3.7%和第1季的5%來看，顯示通膨逐季降溫。

包含食物與能源價格的整體PCE物價指數在第4季攀升1.7%，也比第3季的2.6%冷卻。

通膨 美國 Fed 聯準會

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