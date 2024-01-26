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美晶片類股盤後重挫 英特爾、科磊財測利空消息出籠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美半導體類股25日盤後交易股價受英特爾、科磊財測利空消息拖累。路透
美半導體類股25日盤後交易股價受英特爾、科磊財測利空消息拖累。路透

美國半導體類股在周四（25日）盤後交易股價下跌，因晶片大廠英特爾和晶片設備製造業者科磊（KLA）本季財測令人失望，引發賣壓出籠。

在台灣時間今天早上9時左右，那斯達克100期貨指數下跌0.5%。

近期漲勢兇猛的輝達（Nvidia）、超微（AMD）在25日收盤後股價挫跌逾2%，此前稍早，晶片同業英特爾預估的本季營收數字比市場預期低了逾20億美元，英特爾盤後股價應聲重挫10%。

另外，應用材料（ Applied Materials）、科林研發（Lam Research）等晶片設備製造廠也下跌，兩家公司盤後分別的了2%與1%，原因是同業科磊（KLA）本季獲利與營收預估低於分析師預估的中間值，科磊盤後股價應聲大跌6%。

科磊預估本季經調整後每股盈餘4.66美元至5.86美元；營收218萬美元至255億美元。相較下，分析師預估每股盈餘5.83美元。

此外，硬碟製造業者希捷（Seagate）、記憶體大廠美光（Micron）盤後分別下跌逾3%與2%，威騰電子（Western Digital）公布上季經調整後每股虧損0.69美元，比市場預期的虧損1.12美元來得小，但盤後股價仍崩跌超過5%。

其他重挫的個股包括萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）、芯源系統（Monolithic Power Systems）、 安森美（ON Semiconductor）都下跌2%或超過2%。Marvell和Rambus跌逾1%。

半導體 美國 指數

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