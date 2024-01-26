油價強漲3% 攀抵兩個月高點 金價小漲等待今晚通膨數據

國際油價周四（25日）大漲約3%，創下12月以來最高結算價，因數據顯示美國第4季經濟成長高於預期、中國大陸祭出刺激措施、俄羅斯一家煉油廠遇襲引發了一波順勢演算法買盤，且紅海緊張局勢繼續干擾全球貿易；黃金小漲，因美國公債殖利率走低，市場焦點轉向通膨數據，以尋找有關聯準會降息策略的進一步線索。

油價大漲3%

布蘭特原油3月期貨收漲2.39美元，漲幅2.99%，結算價報每桶82.43美元；美國西德州原油3月期貨上漲2.27美元，漲幅3.02%，報77.36美元。

中東地緣政治緊張局勢和紅海航運干擾仍是關注焦點。航運業者馬士基表示，爆炸迫使其美國子公司運營的兩艘船隻在美國海軍護航下撤離，這兩艘運載美國軍用物資的船隻當時正經行葉門曼德海峽。

Scope Markets首席市場分析師Joshua Mahony表示：「我們終於看到能源市場開始意識到供應鏈干擾很可能會持續數月。」「透過軍事解決方案來確保安全通行的前景看起來不太可能。」

葉門胡塞武裝領導人周四表示，該組織將繼續襲擊與以色列有關係的船隻，直到援助送達加薩的巴勒斯坦人民手中。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示，烏克蘭無人機隔夜襲擊了俄羅斯南部一家煉油廠，也引發了供應擔憂。他也說，周四的數據顯示美國第四季度經濟增長速度快於預期，這是一個正面的需求指標。

中國大陸政府表示將下調存款準備金率並暗示可能輔以進一步的支持措施，對這個全球最大原油進口國的能源消費前景帶來提振。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示： 「隨著技術面和基本面數據改善，而地緣政治形勢惡化，原油價格正在突破短期阻力水準」，「市場人氣仍然相當悲觀，因此如果基本面繼續好轉，那麼還有一定的上漲空間」。

金價小幅收漲

現貨黃金價格25日收盤上漲0.35%，報每英兩2,020.84美元；美國黃金期貨上漲0.1%，報每英兩2,017.8美元。

美國GDP數據公布後，指標的美國10年期公債殖利率下滑。利率下降會降低持有黃金的機會成本。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說：「經濟運轉的熱度遠高於預期，但同時，通膨正在回落，因此我們不應該為利率大幅飆升做準備。」

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，新出爐的一連串數據「沒有偏離或削弱當前對美國今年稍晚降息的強烈預期」。

根據芝商所的FedWatch工具，市場普遍預期聯準會將在1月30-31日的政策會議上維持利率不變，並預期5月降息的機率為89%。

現在市場焦點轉向周五公布的美國個人消費支出（PCE）價指數。

現貨銀上漲0.7%，報每兩22.81美元；白金跌1.2%，報每英兩888.59美元；鈀金急跌2.5%，報每英兩938.39美元。