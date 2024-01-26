台積電ADR漲勢暫歇 日月光勁揚逾1%

日本是本周財經新聞的重點：日經225指數創下1989年來新高，日本央行仍維持負利率不變，日圓匯率繼續維持弱勢。 經濟學家分析指出，日本決策者正處於關鍵轉捩點。如何在結束多年通貨緊縮的同時，繼續維持經濟穩定有序的成長，讓日本財金官員傷透腦筋，也讓全球金融界密切關注。

2024-01-26 06:00