台積電ADR漲勢暫歇 日月光勁揚逾1%
儘管費半指數小跌，但台股ADR周四（25日）多數收漲，台積電ADR幾乎收在平盤，收盤報每股116.56美元美元，換算並折合台幣後為每股729.81元，較台北交易股票溢價率為13.68%。日月光表現較強勁，上漲1%。
道瓊工業指數25日收盤242.74點，漲幅漲0.64%，至38,049.13點；標普500指數上漲25.61點，漲幅0.53%，收4,894.16點，連續第五天創新高；那斯達克指數上漲28.58點，漲幅0.18%，至15,510.50點。
費半指數小幅收低，跌0.25%至4,472.26點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 150.74 +1.16 137.00 10.03
中華電 CHT 119.59 +0.05 120.00 -0.34
台積電 TSM 729.81 +0.03 642.00 13.68
聯電 UMC 51.78 +0.73 52.30 -0.99
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言