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台積電ADR漲勢暫歇 日月光勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

儘管費半指數小跌，但台股ADR周四（25日）多數收漲，台積電ADR幾乎收在平盤，收盤報每股116.56美元美元，換算並折合台幣後為每股729.81元，較台北交易股票溢價率為13.68%。日月光表現較強勁，上漲1%。

道瓊工業指數25日收盤242.74點，漲幅漲0.64%，至38,049.13點；標普500指數上漲25.61點，漲幅0.53%，收4,894.16點，連續第五天創新高；那斯達克指數上漲28.58點，漲幅0.18%，至15,510.50點。

費半指數小幅收低，跌0.25%至4,472.26點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 150.74 +1.16 137.00 10.03

中華電 CHT 119.59 +0.05 120.00 -0.34

台積電 TSM 729.81 +0.03 642.00 13.68

聯電 UMC 51.78 +0.73 52.30 -0.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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