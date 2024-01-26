ESG基金不香了？全球上季淨流出近800億元 這一國撤資最多

最新公布的資料顯示，全球標榜「環境、社會與公司治理」（ESG）的基金在上季淨流出25億美元（約新台幣782億元），為歷來首度淨流出，此時美國投資人正大舉撤出ESG投資策略。

根據晨星（Morningstar）25日公布的初步分析，美國投資人在去年第4季從ESG基金撤資淨51億美元，日本的淨流出額也有12億美元，即使歐洲同期的淨流入額多達33億美元，也難挽這波資金出走潮，難以提振全球ESG市場。

以全球來看，上季ESG基金市場的淨贖回金額達到25億美元，寫下該行業最低迷的時刻。美國對ESG抱持懷疑態度，共和黨人士多年來抨擊這項策略，聲稱該策略被「覺醒」，而且反資本主義。

美國新罕布夏州的議員甚至已提案定調ESG為犯罪行為。相較於其他投資，在經歷較長一段時間的慘淡報酬後，投資人已開始質疑ESG的續航力。

根據分析，ESG基金湧現撤資潮，也和主動型管理策略未能吸引客戶有關。在歐洲，被動型基金上季吸引213億美元資金流入，而主動型基金流出近180億美元資金，相抵後出現33億美元淨流入額。

儘管歐洲ESG基金上季的流動淨額仍為正數，但低於前一季水準，當時吸引的新資金淨額多達118億美元。此外，美國上季的淨流出額，幾乎是前一季27億美元的近兩倍。

晨星永續研究全球主任比奧伊表示，「令人失望的是，主動型基金經理人未能再次阻止這個市場某個角落的贖回潮，但這個市場才更容易彰顯這些經理人的價值。相較下，被動式基金展現了一貫的韌性」。