歐洲碳價今年來跌20%

歐洲碳交易市場今年開年不順，歐盟排放配額（EUA）價格自年初以來已跌逾20%，恐怕寫下2016年來最疲弱的開年表現。歐洲各地的再生能源發電輸出量勁揚，讓燃煤電廠等排碳大戶的碳抵消額度需求大減。

由於來自發電廠等產業的需求疲軟，分析師已下調歐盟2024到2026年的每噸碳價預測。路透訪調九名分析師後得出，歐洲排放配額現預測2024年每公噸碳價平均74.11歐元、2025年每公噸83.31歐元，較去年10月所做的預測分別下降11.3%與6.3%。

目前預測2026年每公噸100.13歐元，也比去年10月預測的102.97歐元少2.8%。

歐盟排放權交易系統（EU ETS）強制製造業、電力公司與航空公司必須為他們造成的每噸碳排付費，以利歐洲達成氣候目標。

倫敦證券交易所集團（LSEG）碳權研究主任范蘭丁翰說：「歐洲各地的經濟成長短期內仍不振，很可能導致許多歐盟排放權交易系統規範產業別的相關需求進一步減少。」

在此同時，一份草案文件顯示，若歐盟要尋求在2040年底前將溫室氣體淨排放減少90%，屆時歐盟能源結構裡的化石燃料用量相較1990年，須大減80%。為彌補現有目標間的差距，即在2030年底前將溫室氣體淨排放減少55%，以及在2050年底前實現淨零排放，歐盟正在草擬首個2040年氣候目標。

據路透先前報導，歐盟執委會將於下個月首次對2040年目標提出建議草案，準備往2040年底前將溫室氣體排放從1990年水準減少90%邁進。