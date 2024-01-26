鋰價重挫 探四年低點

由於中國大陸電動車需求放緩，鋰金屬價格過去一年暴跌超過八成，導致鋰礦業者紛紛削減成本和縮小擴產計畫。

英國金融時報（FT）報導，據數據公司Benchmark Mineral Intelligence數據，鋰金屬價格過去一年已下跌逾80%至每噸13,200美元，觸及2020年來低點，主因是市場供過於求。

這個結果已迫使澳洲為主的礦商開始限制產量，該國生產全球40%鋰礦，電動車需求的放緩使供應鏈上還有許多半加工的材料庫存。

報價機構Fastmarkets大宗商品市場研究主管亞當斯表示：「我們正在度過一段太短時間內有太多新計畫啟動的時期；我們已開始看到一些廠商改變主意。」

雖然鋰價尚未跌到2019~2020年一度每噸約6,000美元的低點，但目前許多廠商的獲利能力已經緊繃。高盛預估，今年碳酸鋰將會供應過剩20萬噸，或相當於全球需求的17%，需要「大幅削減供應」來平衡市場。

全球最大電動車市場中國大陸的電動車銷售已呈現降溫，車廠警告，不賺錢的電動車款可能爆發削價競爭的「大屠殺」。