美上季GDP增3.3% 優於預期

美國去年第4季國內生產毛額（GDP）成長率優於預期，顯示經濟在企業持續招聘和消費者支出強韌支撐下，仍以紮實步調擴張，進一步支持聯準會（Fed）沒必要急著降息的論點。

商務部25日公布，美國第4季GDP季增年率初估達3.3%，較第3季的4.9%明顯放緩，仍優於華爾街日報訪調經濟學家預測的2%。2023年末兩季經濟強勁擴張，若撇開疫後V型復甦不論，締造2014年來力道最猛的連兩季成長紀錄。2023全年經濟成長2.5%。

撐起美國三分之二經濟產值的消費者支出，在第4季勁增2.8%，是帶動經濟持續成長的主要驅動力。通膨降溫和勞動市場仍緊繃，已提振消費者信心。

企業固定投資成長2.1%，政府支出擴增3.3%，都比第3季增幅大幅減緩。庫存水準只增加50億美元，反映貨物生產減速。至於第4季通膨年增率從第3季的5.9%降至2.7%，相當接近Fed的2%目標。通膨減速讓Fed欣慰，但經濟強勁擴張可能令決策官員頭痛。

不過，商務部另一份報告顯示，12月耐久財訂單持平，不如經濟學家預測的增加1.5%。剔除運輸、國防等易波動項目的核心資本財訂單增加0.3%，也較11月的1%增幅減緩。同日勞工部說，止於1月20日當周的初領失業救濟金人數增加2.5萬人至21.4萬人，是一個月來最高，也高於經濟學家預估的20萬人。

另外，由於信用風險日益增高，南韓上季營造業繼續承壓，儘管同季出口表現持穩，整體經濟成長仍然受阻。南韓央行25日公布，去年10~12月國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.6%，與外界預測相符，較前一年同期則增加2.2%。

彭博資訊報導，南韓上季營造業投資受到最大衝擊，較前一季萎縮4.2%，為2012年以來最大降幅；而實質出口上季則成長2.6%，其中設備投資增加3%，凸顯經濟發展核心的製造業正在復甦。

2023全年經濟成長1.4%，是三年來最弱。展望2024年，營建業前景也不甚明朗，國內外一連串重大選舉亦增加了不確定性。南韓央行近期內不打算降息，對經濟成長形成更多壓力。

前KB國民銀行首席經濟師張載哲（音譯）說，債務問題持續對營建業施壓，關鍵在於今年出口和設備投資的成長對振興經濟的作用多大。