美中將聯手推動AI安全

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

白宮首席科學顧問表示，未來幾個月將攜手中國大陸，討論人工智慧（AI）系統的安全性，這是華府與北京兩大強權間少見的合作。

英國金融時報（FT）報導，白宮科技政策辦公室主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）說，儘管美中之間的AI技術緊張，但兩國可能合作，降低AI風險、評估AI能力。為總統拜登提供AI規範建議的她說，已採取行動推動未來與中國大陸的AI合作，「我們必須試著（與北京）合作」。

FT指出，這番談話明白顯示，即便美中貿易緊張，兩國計劃協同為發展迅速AI技術，建立安全防護機制。

普拉巴卡認為，美中可能對特定價值觀或規範方式可能意見不同，但「也有一些我們能達成共識的地方」，包括AI軟體的全球技術與安全標準。

中國大陸去年11月已簽署英國「布萊切利園協議」（Bletchley Park）所定的AI標準。

北京 白宮

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