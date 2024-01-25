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日股土洋多空對做誰勝？瑞穗分析師：短線由外資占上風

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日經225種股價指數25日收在36,236.47點，再漲8%即可創新高，分析師認為日股短線走勢可能隨外資起舞。美聯社
日經225種股價指數25日收在36,236.47點，再漲8%即可創新高，分析師認為日股短線走勢可能隨外資起舞。美聯社

彭博資訊報導，日本股市正上演土洋多空大戰，外國基金用力加碼買進日股、推升股價的同時，日本散戶和其他國內投資人卻逢高獲利了結出場。分析師認為，短期內，日股走勢可能隨外資起舞，但2月後外資可能反手殺出。

日本交易所集團（JPX）的資料顯示，外資上周在日本股市淨買超3,841億日圓（26億美元），而包括日本散戶和法人在內的國內投資人則賣出價值7,135億日圓的股票，延續上上周的模式，當時散戶拋售持股總額寫下逾十年來最高紀錄，外資買進金額則為去年6月初以來最高。

瑞穗證券高級技術分析師三浦豐說：「外資買盤動能未來將減緩，2月過後可能轉變成淨賣方。」他解釋，屆時日圓貶值走勢可能停滯不前，而日經225指數也許將直逼37,000點，變得近關情怯。

日經225種股價指數25日收在36,236.47點，再漲8%即可創新高。這個藍籌股指數上周挺升1.1%，使今年年初到19日（上周五）的漲幅達到7.5%，助因包括股東報酬率提高以及日圓貶值。同時，全球投資基金加碼買進日股，認為比「錢」進籠罩經濟陰霾的中國大陸股市更吸引人，也為漲勢推波助瀾。

三浦豐表示，外資是根據他們對日股的看法買進或賣出，而散戶投資人只是漲了就賣、跌了就買。他說：「外資將持續為日股走勢定調。」

外資 日本 指數 投資人

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