IBM受惠AI應用 全年財測優於預期 股價盤後噴漲8%

IBM周三（24日）公布有利的全年營收與現金流預測，顯示出企業科技支出步調樂觀的跡象，激勵IBM股價在周三盤後大漲超過8%。

IBM估計今年的自由現金流將有120億美元左右，高於分析師平均預估的109億美元；營收成長率可在個位數中段，也高於分析師預估的3%。

IBM把握各行業要整合人工智慧（AI）的機會，提供服務協助企業部署OpenAI的ChatGPT等技術。雖然看好前景，但IBM持續調整公司架構，仍準備在今年再裁員，比率會是個位數低端。IBM發言人說，裁掉部分員工後，也會再增加更多著重AI的職位，所以年底時或許總員工人數的變動不大。

IBM執行長克里希納在周三發出的聲明中表示：「客戶對於AI的需求正在加速，我們的watsonx（IBM的AI平台）和生成式AI的企業用戶訂單，由第3季到第4季大約增加一倍」。他強調，「幾乎每位跟我講話的客戶，都在詢問如何利用AI增加生產力，進行技術管理」。

彭博行業研究指出，IBM的現金流展望「顯示出更高的營運效率，與穩定的有機成長」，預期企業界的資訊科技支出今年下半年的增速會更快，領導相關諮詢服務市場穩定改善。

根據IBM周三的最新財報，上季（去年第4季）不營收成長4.1%至174億美元，調整後每股盈餘3.87美元，均優於市場所預期的營收173億美元、每股盈餘3.76美元。

在最新財報出爐前，IBM股價周三正常交易時段變動不大，收報每股173.93美元，過去12個月漲幅23%。財報出爐後，股價大漲逾8%至188美元。