微軟市值一度衝破3兆美元 靠AI題材比拚蘋果

微軟（Microsoft）市值周三一度站上歷史性的3兆美元，成為人工智慧（AI）熱潮助攻股價上漲的最新例證，AI點燃了這位軟體巨人看似銳不可當的漲勢。

周三微軟股價在盤中一度上漲1.7%觸及405.63美元，帶動市值剛好跨過3兆美元關卡。不過收盤時微軟的漲幅縮小至0.9%，報402.56美元，雖仍創下新高，但市值因而未能保持在3兆美元之上，來到2.99兆美元。

儘管沒有站穩在3兆美元之上，微軟還是鞏固了超大型上市公司的地位。它的市值周三短暫超車蘋果（Apple）；蘋果是首家市值突破3兆美元的公司，紀錄是在去年寫下。這兩大科技公司的市值一度形成你追我趕的局面。蘋果周三最終以3.01兆頭美元的市值收盤。

Baird科技行業策略師Ted Mortonson說：「生成式AI正大行其道，微軟的產品占了極大的優勢。看到一家如此規模的公司取得這樣的成長，相當震撼，而且我認為只要繼續看到這種成長，這檔股票就會繼續上漲。」

微軟是推動美股2023年行情「七巨頭」的一員。去年股價已飆升57%，今年又上漲了7.1%，贏過那斯達克100指數的4%漲幅。微軟在標普500指數中的權重為7.25%。

微軟大部分漲幅反映了投資人對AI的熱情及其加速獲利和營收成長的潛力。微軟藉由與OpenAI的合作，被視為AI最大受益者之一。微軟現在已向客戶推出了AI支持的服務。

彭博行業研究的數據顯示，對AI服務及其背後雲端運算的需求，預期將支持微軟的長期成長。微軟2024財年營收預計將成長近15%，超過整體科技業。美好的成長展望，令微軟成為華爾街最熱門的股票之一。在彭博追蹤的分析師中，超過90%建議買入微軟，平均目標價較當前水平高出約7%。

微軟將於本月稍晚公布上季財報。