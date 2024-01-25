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在紅海遇襲 兩艘載美國防物資船隻在美軍護航下掉頭急撤

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬士基旗下子公司兩艘載有美國防物資船隻，在紅海遇襲，在美軍護航下掉頭急撤。圖為馬士基貨櫃輪的資料照片。路透
馬士基旗下子公司兩艘載有美國防物資船隻，在紅海遇襲，在美軍護航下掉頭急撤。圖為馬士基貨櫃輪的資料照片。路透

彭博資訊報導，在一艘海軍護航艦攔截來自附近的飛彈襲擊之後，馬士基（Maersk）兩艘載有美國政府貨物的貨櫃貨輪在進入紅海南部後掉頭撤回。

馬士基在聲明中說，未遂襲擊發生在周三，當時兩艘貨輪正由美國海軍護航。這家丹麥航運巨頭立即暫停其所有附屬公司在該地區的過航，包括控制這兩艘懸掛美國國旗輪船的子公司。

葉門的青年運動組織（胡塞武裝組織）曾表示，他們將襲擊與美國、英國和以色列利益相關的船隻。

馬士基在電子郵件聲明中表示，馬士基底特律號和馬士基切薩皮克號本來要通過曼德海峽。

馬士基說：「在途中兩艘輪船都報告說在附近發生爆炸，美國海軍也攔截了多枚拋射物。」「船員、船舶和貨物安全無恙。」

馬士基說，美國海軍讓這兩艘船掉頭，並護送返回亞丁灣。兩艘船由馬士基的美國子公司馬士基航運有限公司運營。

美國中央司令部在聲明中說，「伊朗支持的胡塞恐怖分子」從其控制的葉門地區向馬士基底特律號發射了三枚反艦彈道飛彈；一枚飛彈落入海中，另外兩枚被飛彈驅逐艦Gravely號擊落，沒有人員傷亡或損壞的報告。

相比之下，胡塞武裝發布聲明說，在和保護兩艘美國商船的「多艘美國軍艦」持續兩個多小時的衝突中，他們「直接擊中了一艘美國船隻」。

馬士基表示，這些船隻載有屬於美國國防部和運輸部以及其他美國政府機構的貨物，因此「獲得美國海軍保護以通過海峽」。

美國 海軍

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