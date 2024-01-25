艾司摩爾 上季訂單優於預期

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ＡＳＭＬ）上季訂單額季增兩倍多，優於預期，達到創紀錄水準，因為市場對最先進設備需求暴增，成為晶片業正在復甦的最新訊號，激勵公司股價廿四日盤中大漲逾百分之七。但ＡＳＭＬ審慎維持全年營運展望不變，主因為對中國大陸的出口將遭遇新管制措施。

ＡＳＭＬ執行長溫彼得說，「半導體產業持續度過景氣循環谷底」，人工智慧（ＡＩ）將成為「我們業務與我們客戶業務的重大驅力」，「雖然我們的客戶仍不確定今年半導體市場的復甦型態，但已有些正面跡象」。

中國大陸上季對ＡＳＭＬ設備的需求非常強勁，銷售占比達到百分之卅九，因陸企都想趕在荷蘭出口管制生效前拿到設備，但儘管季減七個百分點。艾司摩爾財務長達森說，「去年與中國的業務往來，非常非常強。」

半導體 荷蘭

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