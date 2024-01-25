春鬥談判登場 日薪資漲幅估31年最高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本2024年「春鬥」勞資談判24日在東京展開，預期加薪幅度將達到31年來最高，有望為日本銀行（央行）退出長達十年的超寬鬆貨幣政策鋪路。

共同社報導，日本最大商業遊說團體經濟團體連合會（經團連），和最大工會日本勞動組合總連合會（連合），24日在東京舉行論壇，正式為一年一度的「春鬥」勞資談判拉開序幕。

經團連會長十倉雅和表示，「今年我們的目標是讓薪資漲幅超越通膨，以實現結構性薪資成長」，強調透過可持續的加薪來改善勞動生產力的重要性。

路透報導，據民間智庫日本經濟研究中心去年12月25日至今年1月9日對37名經濟學家的調查，預計今年日本大企業向工會提議的加薪幅度平均為3.85%，（包括底薪增加2.15%以及依年資自動加薪1.7%），為1990年代初期資產泡沫破滅以來的最大增幅，超越去年創下的30年最高增幅3.6%。

今年的「春鬥」勞資談判受到高度矚目，因為日本央行料將密切關注談判的結果，做為評估何時退出其負利率政策的參據。

日本經濟 勞資 薪資

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