歐元區PMI 連八個月萎縮

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
歐元區綜合PMI初值，1月升至47.9，為去年7月來最接近50榮枯分界的一次。（路透）
歐元區綜合PMI初值，1月升至47.9，為去年7月來最接近50榮枯分界的一次。（路透）

歐元區企業今年開年的情況依然艱困，此區的綜合採購經理人指數PMI）連續八個月萎縮，又碰上紅海衝突推升物價壓力。鑒於通膨增溫的跡象回升，市場下砍今年降息幅度的預期，從去年底估計將降息近170個基點，如今減至將降息136個基點。

根據24日公布的標普全球歐元區綜合PMI初值，1月升至47.9，略低於經濟學家預測的48，但為去年7月來最接近50榮枯分界的一次。數據好轉是因製造業指數跳升至十個月高點，但服務業則出乎分析師預料，反轉走低。

歐元區服務業PMI由上月的48.8，本月跌至48.4，寫三個月最低，並遜於市場估計的49.0。製造業PMI雖然再次萎縮，但減幅趨緩，從上月的44.4，升至46.6，遠高於市場估計的44.8。

另外，通膨出現升溫證據，輸出和輸入價格指數雙雙上揚。輸出價格指數從53.8升至54.2，為去年5月來最高。

歐洲央行（ECB）決策者急欲讓通膨重回2%目標，可能會因此感到失望。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）經濟學家鮑爾說：「歐元區綜合PMI或許會讓歐洲央行認為，6月前抗拒降息是正確作法。這份數據顯示，儘管歐元區兩個最大經濟體的狀況疲弱，但整個貨幣聯盟的經濟，並未因借貸成本攀升而崩垮，而且通膨證明難以馴服。」

PMI數據出爐後，歐元區公債價格加速攀漲。德國10年期公債殖利率下跌6個基點至2.30%，同天期的法國公債殖利率也跌至2.79%，公債殖利率和價格呈反向走勢。

據交換交易，交易員增加對歐洲央行的貨幣寬鬆預期，估計今年底將降息136個基點，但這仍低於去年底時預期將降息近170個基點。

值得注意的是，葉門青年運動分子（Houthis、又譯胡塞組織）的攻擊，擾亂航運，使歐元區工廠PMI的交貨時間指數重挫，為一年來首次跌破50。

由於交貨時間指數與製造業PMI走勢相反，製造業PMI上揚，部分是因交貨時間指數急跌造成。漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞說：「紅海使得交貨時間再次出現問題，交貨指數下跌被視為有利整體指數，這種解讀確實容易讓人誤解。」

指數 PMI 歐元區

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