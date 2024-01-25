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職缺露端倪 蘋果開發大型語言模型

經濟日報／ 編譯劉忠勇黃淑玲／綜合外電

其他科技巨人宣告大舉投資人工智慧（AI）之際，蘋果也正悄悄發展AI的實力，藉由併購、徵才和更新硬體，計劃將AI引進下一代iPhone。但蘋果在電動車的進展似乎不太順利，上市時間一延再延，最新目標是最快2028年推出這款車，比最近的一次預期時程又晚了將近兩年。

英國金融時報（FT）彙整產業資料、學術論文以及科技界人士的各方看法及報導，蘋果主要致力於解決在行動裝置運作AI的技術問題。

PitchBook的研究發現，蘋果商併購AI新創公司比其他科技大廠更積極，2017年初以來，已併購了21家公司。最近的一次併購是在去年初購併加州新創公司WaveOne。

摩根士丹利最近的一份研究報告指出，蘋果目前開出近半的AI職缺都列出「深度學習」一詞，這和驅動生成式AI的演算法相關。蘋果早在2018年即聘請Google的AI高級主管賈南德里亞。據業內人士透露，蘋果也正在開發自己的大型語言模型（LLM）。

FT分析，蘋果的目標顯然是由行動裝置來運作生成式AI，讓手機的硬軟體上可執行AI聊天機器人和應用程式（App），不必依賴資料中心的雲端服務。

語言 主管 職缺

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