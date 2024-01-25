亞洲生成式AI競賽 白熱化

亞洲的生成式人工智慧（AI）競賽日漸升溫，從日本到南韓及越南和中國大陸，紛紛自行開發相關技術，以迎合當地語言和文化，並降低對美國業者服務的依賴，避免損及國際競爭力與國家安全，以及數據外洩的問題。

日經新聞報導，越南最大民營集團Vingroup的子公司VinBigData（VBD），去年12月發表生成式AI服務ViGPT，是越南第一款開放大眾使用的國產生成式AI程式，背後的大型語言模型（LLM）據傳使用16億組參數，只有OpenAI最新版服務GPT-4的數百分之一，但在越南市場效能僅次ChatGPT。

VBD科學主管武何文（音譯）表示，Vingroup獨立開發自家版本，是因為使用越南本地數據能創建出比外國對手更精準的服務。許多生成式AI程式都是用英語資料訓練，較少用越南資料，導致對越南文化、歷史及法律的準確度降低。

Vingroup也把AI技術應用於旗下電動車廠越快（VinFast）的電動車，讓駕駛能用越南語語音操作，同時計劃整合AI到金融、保險及物流等領域。

彭博資訊估算，全球生成式AI市場規模正以每年42%的速度擴張，預料2032年將達到1.3兆美元，約是2022年的32倍。

日本企業也正在研發日語的生成式AI。NEC去年8月啟動採用大型語言模型「Cotomi」的服務，NTT也將在3月開始以大型語言模型「Tsuzumi」為基礎的服務，軟銀也在開發自家大型語言模型。

南韓網路服務業者Naver去年8月發表為韓語客製化的生成式AI服務「HyperClova X」，聲稱韓語資料庫比ChatGPT大上6,500倍，將整合到旗下搜尋引擎和線上購物平台，提高用戶搜尋效率。

中國大陸的百度、騰訊及阿里巴巴也都在研發生成式AI，百度的文心一言號稱去年底用戶已突破1億人。新加坡上月也宣布要為印尼語、馬來語及泰語開發LLM，但面臨缺乏可訓練數據及獲利能力等挑戰。