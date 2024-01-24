研究機構：主機銷售旺 電玩市場今年將加速復甦
研究機構預測，在Sony PlayStation 5和微軟XBox電玩主機的熱銷帶動下，今年全球電玩市場將加速復甦。
路透報導，研究機構NewZoo表示，全球電玩市場在去年增長0.6%後，今年將成長2.8%至1,893億美元，終結疫後頹勢。NewZoo先前的報告指出，經歷兩年疫情引發的成長後，玩家苦於高利率、頑強通膨、缺乏遊戲大作，使得2022年電玩市場萎縮4.3%。
好幾項遊戲大作問世驅動了2023年的市場復甦，包括美商藝電（EA）的「星際大戰絕地：倖存者」（Star Wars Jedi: Survivor）與「FC 24」足球遊戲，以及華納兄弟探索的「霍格華茲的傳承」（Hogwarts Legacy）。
NewZoo表示，儘管今年發布的新作預料不像去年一樣令人印象深刻，但即時服務遊戲和舊作將推動2024年的主機銷售。
這個預測也呼應Sony看法。該公司表示，受惠於更新更薄的主機，3月為止的一年間，預料將售出2,500萬台PlayStation 5。
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