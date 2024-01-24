AI軍備競賽不缺席 蘋果也正悄悄發展iPhone的LLM能力

其他科技巨人宣告大舉投資人工智慧（AI）之際，蘋果也正悄悄發展AI的實力，藉由併購、徵才和更新硬體，計劃將AI引進下一代iPhone。

英國金融時報彙整產業資料、學術論文以及科技界人士的看法報導，蘋果主要致力於解決在行動裝置運作AI的技術問題。

PitchBook的研究發現，蘋果商併購AI新創公司比其他大型科技業者更為積極，2017年初以來，已經併購了21家公司。最近的一次併購是在去年初購併加州新創公司WaveOne，該公司提供AI驅動的影片壓縮技術。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 說：「他們正準備進行大手筆的併購。若非如此，我會很意外，因為當前進行的是一場AI軍備競賽，蘋果不會只做壁上觀。」

摩根士丹利最近的一份研究報告指出，蘋果目前開出近半的AI職缺都列出「深度學習」一詞，這和驅動生成式AI的演算法相關。蘋果早在2018年即聘請Google的AI高級主管John Giannandrea。

比起微軟、Google和亞馬遜大張旗鼓宣告在AI砸下好幾十億美元的投資，蘋果一直都是悄悄地做。據業內人士透露，蘋果正在開發自己的大型語言模型（LLM），和驅動OpenAI的ChatGPT在內的生成式AI產品是相同的技術。

金融時報分析，蘋果的目標顯然是由行動裝置來運作生成式AI，讓手機的硬軟體上可執行AI聊天機器人和應用程式（App），不必依賴資料中心的雲端服務。

這項技術的挑戰在於，需要縮小支持AI的大型語言模型的大小，還需要更高效能的處理器。

蘋果預料會在6月舉辦的全球開發者大會（WWDC）上發表最新的作業系統iOS 18。摩根士丹利分析師預料，新軟體將著重於實現生成式AI功能，可能推出搭載LLM的語音助手Siri。

蘋果已發表新的晶片，運作生成式AI的能力會更強。蘋果已表示，去年10月發表由台積電（2330）生產用於 MacBook 的 M3 Max 處理器，「釋放過去在筆記型電腦上不可能的工作流程」，可以讓AI開發人員處理數十億的數據參數。

蘋果研究人員12月也發表論文，宣告利用快閃記憶體，在裝置上運作LLM有重大突破，以後查詢可以更快，甚至在離線也可以做。

去年10月，蘋果和哥倫比亞大學合作，發表一個開源的LLM模型「Ferret」。目前「Ferret」僅限於研究用途，可充當第二雙眼睛，告訴用戶他們在看什麼，包括圖像中的特定物體。

科爾比學院 AI Davis 研究所所長 Amanda Stent 指出，LLM的問題在於僅能透過文字來體驗，因此Ferret問世令人興奮，「開始可以真正將語言和現實世界連結起來」。不過，她也說，現階段執行單一這種「推論」查詢的成本相當龐大。

這種技術可以用於虛擬助理，透過視訊通話告訴用戶某人穿著的襯衫品牌，然後透過 App 訂購。