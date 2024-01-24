彭博：蘋果電動車問世恐再拖兩年至2028 降低自駕目標

彭博資訊周二（23日）引述知情人士報導，蘋果（Apple）為實現造車夢，努力了十年，現在到了成敗關鍵時刻，為了最終將電動車推向市場，不得不先犧牲一些設計上的遠大理想。

消息來源對彭博透露，蘋果曾憧憬推出一款真正的無人駕駛汽車，如今研發中的電動車在功能上只能更為有限。

然而即使有所妥協，蘋果推出電動車的目標日期仍一延再延。不願具名的知情人士說，根據最新的變化，蘋果希望最快能在2028年推出這款車，比其最近的一次預期時程，約晚兩年。蘋果發言人對公司的計畫不予置評。

彭博指出，蘋果研發電動車的秘密努力，可謂該公司歷史上施展最大的宏圖，但歷程一波三折。自2014年初具雛形以來，好幾位專案負責主管已經在這個代號為Titan和T172的項目上，成為短暫過客。其間還發生多輪的裁員，戰略發生重大變化的同時，目標時程也一再推遲。

但它仍然是蘋果下一個可能成就的重大專案。電動車這樣一個全新的產品類別，具有幫助蘋果重振營收成長的潛力。蘋果營運去年遭遇挑戰，一方面因為日趨成熟的智慧手機行業競爭激烈，同時最大的海外市場中國大陸又出現需求放緩。

知情人士透露，蘋果發現無法在可預見的未來實現全自動駕駛的車輛後，轉而開發更基本的駕駛輔助功能，向特斯拉現有水準看齊。消息來源說，該車將使用所謂的Level 2+系統，而非原計畫的Level 4技術，甚至更早前的Level 5系統。

先前的設計要求是，車輛能夠在北美准許地區的高速公路上，不需要人力介入，並且可以在大多數條件下運行。比較基本的Level 2系統，則要求駕駛人須注意道路狀況並隨時準備接手控制車輛，類似於特斯拉汽車目前標準的Autopilot功能。