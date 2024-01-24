ECB逾半員工不滿拉加德

歐洲央行（ECB）總裁拉加德的八年任期才做了一半，一份調查卻顯示，逾半受訪者認為她表現欠佳，不是領導該機構的合適人選，顯示內部不滿聲浪日增。

英國金融時報（FT）引述一份工會的調查報告報導，在1,159名受訪者中，略多於一半受訪者表示，拉加德的表現「不佳」或「非常不佳」，不滿意比率分別遠高於前總裁德拉基的不到9%、以及前總裁特里謝的14.5%。

對德拉基和特里謝的觀感調查，也都是在任期即將屆滿時進行。

一些ECB官員認為，拉加德簡化ECB溝通的行為，已招致員工不滿；她上周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，形容經濟學家為「部落朋黨」。部分官員則認為，一些挫折感源自於ECB近年凍結預算和聘僱。

代表ECB內部5,089名員工的Ipso工會指出，這個結果顯示拉加德的外部活動顯然更聚焦於和ECB核心業務無關的事物，導致ECB遭受抨擊。

Ipso抨擊她「太頻繁」涉足政治。拉加德本月說，美國前總統川普可能再次角逐白宮大位，是歐洲的「明顯威脅」。

Ipso指出，ECB首位並非經濟學家訓練出身的總裁拉加德，「在貨幣政策議題上不具備與兩位前總裁相同的技術官僚地位」。

歐洲央行則反批，這份訪調「有瑕疵」，同一人可以填寫好幾遍，而且一些議題是更廣泛群體的責任、並非總裁之職。