川普概念股 六天漲200%

美國前總統川普鞏固在共和黨2024年總統大選提名競賽的地位後，投資人重新湧入一家尋求收購川普媒體公司的特殊目的收購公司（SPAC），這檔股票水漲船高。

川普在黨內的競爭對手佛羅里達州州長德桑提斯上周日（21日）宣布退選，隔天DWAC的股價就狂漲88%，創下2021年10月以來最大單日漲幅。其實早在15日川普於愛荷華州初選旗開得勝時，隔天DWAC也上演同樣戲碼，股價強彈29%。截至22日DWAC已連續六個交易日收紅，且這六天累計漲幅逼近200%，股價也攀抵2022年5月來最高水準。

DWAC是一家SPAC公司，全名為Digital World Acquisition，川普為推出社群媒體Truth Social而創立的媒體公司Trump Media & Technology Group，原本計劃要與這家公司合併然後上市，但兩年多來經歷各種監管問題，交易仍未完成。

Accelerate Financial Technologies擁有一檔專門投資SAPC的基金，執行長柯林摩克說：「市場已經徹底瘋了」，他認為，目前DWAC股價意味著80億美元的「過高」估值，「股價不反映Truth Social的任何基本內在價值，它們更像『交易沙丁魚』或投機工具」。