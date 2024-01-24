貝萊德：地緣政治恐惡化

全球投資管理機構龍頭貝萊德（BlackRock）警告，2024年世界金融市場的地緣政治背景進一步惡化，但投資人還沒完全體認到這些風險；隨著世界分裂為相互競爭的各大集團，通膨率可能維持在接近3%。

貝萊德智庫全球首席投資策略師李薇說，地緣政治分裂的步伐正在加速。貝萊德智庫團隊指出，地緣政治分裂正在最近的亞洲和中東事件發揮作用，而「分裂是我們認為通膨壓力揮之不去的關鍵理由─讓政策利率持續高於新冠疫情前水準」。

貝萊德在報告中表示，「我們預期，2024年主要國家之間的分裂將更深、競爭更激烈、合作將減少」，「但隨著股市和其他資產市場迅速走出地緣政治事件，我們擔心這些市場可能還不了解我們已進入新的地緣政治制度。我們認為，舊有做法不再適用」。貝萊德並推測，「在這個新制度中，通膨率將保持在接近3%」。

一項由貝萊德編製的全球地緣政治風險指標，正攀升至2022年2月俄烏戰爭後最高水準。貝萊德說：「地緣政治分裂對經濟和市場的影響，部分將取決全球秩序是有序、還是失序改變。」

該機構重申對波灣緊張的評級為最高級，且升級風險很高，「穿越蘇伊士運河的紅海航運受擾，顯示這場衝突可能會擴大到阻礙供應鏈和推高生產成本」。葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）對紅海船舶的攻擊、以及以美國為首的報復回應，正促使油輪和貨櫃輪繞道。

美國與英國軍隊22日晚間再度轟炸胡塞八處地點，這是兩個盟國第二度對胡塞飛彈發射能力所發動的協調報復性打擊。

美中戰略競爭風險的評級，貝萊德也維持在高水準，「最近的台灣選舉顯示，台灣仍是重大熱點。我們認為，美中的激烈結構性競爭已是新常態，尤其是在國防和科技領域」。

貝萊德也認為，全球化的改變，正嘉惠墨西哥和越南等國家，因為這些國家成了不同地緣政治集團之間的中介貿易夥伴。