韓提高三產業稅務優惠

南韓政府將提高對晶片、顯示器和氫能產業的稅務優惠，視這些產業為增強國家競爭力的關鍵戰略資產。

南韓財政部23日提出了對《稅收特例限制法施行令》的修訂，這是去年提出稅改計畫的一系列後續措施。韓國先驅報報導，此次修訂將高頻寬記憶體、有機發光二極體（OLED）面板和氫能生產零件的某些製造流程，指定為國家戰略技術，這些技術將比其他產業獲得更多減稅。小型企業的減稅範圍為40%~50%，大型企業則為30%~40%。

在地緣政治緊張和貿易保護主義加劇情況下，這項改革還增列國防及供應鏈相關技術為新成長引擎，而外包技術也將適用更大的稅收減免。準備納入的國防科技包括戰鬥機的燃氣渦輪引擎、軍用衛星系統，以及有人─無人團隊（MUM-T）的協同作戰。