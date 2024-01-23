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美銀傳在亞洲裁減20人 陸投資銀行家受影響最大

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
知情人士說，美國銀行（BofA）23日宣布裁減亞洲地區約20名銀行家，原因是中國大陸和香港市場暴跌影響了交易前景。美聯社
知情人士說，美國銀行（BofA）23日宣布裁減亞洲地區約20名銀行家，原因是中國大陸和香港市場暴跌影響了交易前景。美聯社

知情人士說，美國銀行（BofA）23日宣布裁減亞洲地區約20名銀行家，原因是中國大陸和香港市場暴跌，影響了交易前景。

消息人士表示，受影響的銀行家大多是在香港從事中國大陸交易業務的銀行家。 亞洲其他市場也有一些銀行家被裁減。

由於中國大陸經濟復甦乏力，地緣政治緊張加劇，外國投資人紛紛撤離中國大陸，整個產業在2023年進行了大規模裁員。美銀是2024年首家縮減此地區投銀業務的全球大型銀行。

美國銀行發言人拒絕對此發表評論。

消息人士說，最近幾周中國大陸和香港股市跌至多年低點，對包括美銀在內的投銀交易前景造成影響。

亞洲市場的黯淡前景，與美國市場形成鮮明對比，美銀的報告說，去年第4季美國市場的交易升溫，推動投銀業務費用增加7%，達到11億美元。

美國 裁員

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