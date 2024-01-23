聽新聞
test
0:00 / 0:00
美銀傳在亞洲裁減20人 陸投資銀行家受影響最大
知情人士說，美國銀行（BofA）23日宣布裁減亞洲地區約20名銀行家，原因是中國大陸和香港市場暴跌，影響了交易前景。
消息人士表示，受影響的銀行家大多是在香港從事中國大陸交易業務的銀行家。 亞洲其他市場也有一些銀行家被裁減。
由於中國大陸經濟復甦乏力，地緣政治緊張加劇，外國投資人紛紛撤離中國大陸，整個產業在2023年進行了大規模裁員。美銀是2024年首家縮減此地區投銀業務的全球大型銀行。
美國銀行發言人拒絕對此發表評論。
消息人士說，最近幾周中國大陸和香港股市跌至多年低點，對包括美銀在內的投銀交易前景造成影響。
亞洲市場的黯淡前景，與美國市場形成鮮明對比，美銀的報告說，去年第4季美國市場的交易升溫，推動投銀業務費用增加7%，達到11億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言