投資挪威碳移除企業 住友商事跨足碳權市場

日本綜合貿易企業住友商事計劃從2025年開始，透過投資一家挪威公司的新業務，鎖住大氣中的二氧化碳，並將藉此取得的碳信用額度出售給有碳權購買需求的碳排企業。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，住友商事近期收購總部位於挪威首都奧斯陸（Oslo）的Inherit CarbonSolutions少量股份，後者的業務包括移除沼氣發電廠產生的二氧化碳，並將捕捉到的二氧化碳儲存在地底。沼氣發電廠利用糞肥和有機廢物產生生質甲烷。

住友商事購得的股份規模尚未公開。

住友商事試圖拓展碳移除業務，可能還會再投資這個領域的其他公司。美國和歐洲許多企業都在積極開發把二氧化碳直接從大氣中去除的方法，其中一些方法使用專門吸收二氧化碳的特殊材料。

若僅靠企業和家戶減排，很難達成國家的淨零排放目標。據國際能源總署（International Energy Agency）估計，世界若要在2050年達到淨零排放，就必須從大氣中移除數十億噸二氧化碳。

住友商事將向有碳排抵銷需求的公司販售由碳移除獲得的碳信用額度。微軟公司也是與挪威InheritCarbon Solutions簽約執行碳移除的企業之一。

住友商事的目標是到2030年能每年處理200萬噸二氧化碳，這將使住友商事成為日本碳移除（CDR）市場上最大的公司之一。200萬噸二氧化碳相當於擁有近120萬人口的岩手縣一整年家戶碳排量。

目前，由碳移除產生的碳權價格為每噸300美元至1800美元。

為抵銷碳排，美國和歐洲的跨國企業是此類碳權最大的買家之一。微軟公司已達成購買310萬噸碳權的協議，空中巴士（Airbus）也已達成購買40萬噸碳權的協議。

在日本企業中，全日空公司（All Nippon Airways）已宣布，計劃自2025年起的3年內購買超過3萬噸碳權。

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）預測，購買和出售碳權來抵銷碳排的自願性碳交易市場規模，將在2030年底前達到100億美元至400億美元。