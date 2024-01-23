拉攏非洲國家 布林肯出使西非

忙完以哈戰爭調停後，美國國務卿布林肯將展開4天的非洲訪問之旅，他將前往維德角、象牙海岸、奈及利亞與安哥拉訪問。美國總統拜登2022年曾邀請非洲領導人到美國，並宣布要擴大對非洲的綠能與基礎建設投資，但西非地區政變頻傳，因此美國也盼居中協調，以利在非洲擴大影響力。

對抗中俄影響力

根據《半島電視台》報導，拜登在2022年的風會上曾承諾2023年要訪問非洲，但並未履約，因此派遣布林肯加強非洲國家對美國的信賴。布林肯說，美國決心要與非洲國家深化關係、加強各方面合作。有鑑於中國與俄羅斯近年在非洲影響力大增，拜登上任後也決定改變川普忽略非洲的策略，重新加強對非關係。

中國透過「一帶一路」在包括象牙海岸等國家興建體育館等基礎設施，增加非洲國家對中依賴；俄羅斯則是用各類傭兵團協助非洲政府增加武裝，以華格納集團為例，已經在馬利、中非共和國與布吉納法索等地進駐，美國便希望擴大對非洲的綠能投資與基礎建設，爭取非洲國家支持。

擴大關注西非

不過在西非，包括尼日、馬利、布吉納法索與加彭等國都政變頻傳、武裝勢力割據，加上美國在尼日有軍事基地，且過去著力西非甚深的法國影響力逐漸衰退下，美國將慢慢擴大對西非的關注，甚至考慮在西非另尋地點蓋無人機基地。

《美國之聲》提到，一邊布林肯出訪，另一邊也有美國駐聯合國大使湯瑪斯-格林菲德訪問幾內亞比索、獅子山與賴比瑞亞，她還出席了賴比瑞亞總統博阿凱的就職典禮，見證賴比瑞亞的政權和平轉移。

美國也希望協助非洲國家鞏固民主，但因為種族、基地組織複雜，讓非洲國家政變屢見不鮮，不利外國投資。

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