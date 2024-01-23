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貝萊德警告全球地緣政治分裂惡化 恐使通膨率維持在接近3%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貝萊德警告，2024年全球地緣政治分裂進一步惡化，但投資人還沒完全體認到這些風險。路透
貝萊德警告，2024年全球地緣政治分裂進一步惡化，但投資人還沒完全體認到這些風險。路透

全球投資管理機構龍頭貝萊德（BlackRock）警告，2024年世界金融市場的地緣政治背景進一步惡化，但投資人還沒完全體認到這些風險，隨著世界分裂為相互競爭的各大集團，通膨率可能維持在接近3%。

貝萊德智庫全球首席投資策略師李薇說，地緣政治分裂步伐正在加速。貝萊德智庫團隊指出，地緣政治分裂正在最近的亞洲和中東事件發揮作用，而「分裂是我們認為通膨壓力揮之不去的關鍵理由－讓政策利率持續高於新冠疫情前水準」。

貝萊德的報告表示，「我們預期，2024年主要國家之間的分裂將更深、競爭更激烈、合作將減少」，「但隨著股市和其他資產市場迅速走出地緣政治事件，我們擔心這些市場可能還不了解我們已進入新的地緣政治制度。我們認為，舊有做法不再適用」。

貝萊德說，「在這個新制度中，通膨率將保持在接近3%」。貝萊德也認為，全球化改變正嘉惠墨西哥和越南等國家，因為這些國家為不同地緣政治集團之間的中介貿易夥伴。

上季管理資產增至10兆美元的貝萊德所編製的全球地緣政治風險指標，正攀升至2022年2月俄烏戰爭後的最高稅準。貝萊德說：「地緣政治分裂對經濟和市場的影響，部分將取決於全球秩序是有序、還是失序改變。」

該機構重申對波灣緊張的評級為最高級，且情勢升級風險很高，「穿越蘇伊士運河的紅海航運受擾，顯示這場衝突可能會擴大到阻礙供應鏈和推高生產成本」。葉門叛軍青年運動組織（又譯胡塞）對紅海船舶的攻擊、以及以美國為首的報復回應，正促使油輪和貨櫃輪繞道。

貝萊德也維持美中戰略競爭風險評級為高水準，「最近的台灣選舉顯示，台灣仍是重大熱點。我們認為，美中的激烈結構競爭是新常態，尤其是在國防和科技領域」。

風險 通膨

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