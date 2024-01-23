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日圓預料日銀今不動直逼150關卡 主要貨幣今年表現最差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周二徘廻148一線，再度逼近150關卡，是今年迄今表現最差的主要貨幣，日本當局可能又得出手阻貶日圓。路透
日圓兌美元周二徘廻148一線，再度逼近150關卡，是今年迄今表現最差的主要貨幣，日本當局可能又得出手阻貶日圓。路透

日圓兌美元周二徘廻148一線，再度逼近150關卡，是今年迄今表現最差的主要貨幣，日本當局可能又得出手阻貶日圓。

日圓兌美元周二報148.08，今年來下跌約4.7%，距離去年11月創下的1美元兌150日圓的匯率水平僅咫尺之遙，日圓 兌新台幣周一收在0.2118，也逼近11月創下的谷底0.2105。

接受彭博調查的所有51位受訪者，全部預計日本央行周二的決策會議上將維持超寬鬆貨幣政策不變，一些分析師預料日圓會進一步貶值。

1月1日發生的強震，對日圓形成走貶壓力，也讓日本央行對結束負利率政策更加謹慎。交換契約市場預期日本央行周二升息的可能性僅為2%，一個月前為26%。日圓上周走軟，日本財務大臣鈴木俊一表示，日本政府正密切關注外匯市場動向。

IGMarkets Ltd.高級市場策略師Junichi Ishikawa說：「儘管美元走強之時，當局實際採取行動的可能性很低，但市場多少出現干預的顧慮。」

三井住友銀行首席外匯策略師Hirofumi Suzuki 說：「日圓在不到一個月的時間裡貶值了這麼多讓人意外，」「去年年底，很多人包括我在內，都預計日圓兌美元將升至135左右。」

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一在紐約匯市尾盤微漲0.04%，收在103.331。

「隨著美國殖利率曲線短端進一步對聯儲會3月風險進行重定價，我仍然認為美元未來幾周可能會進一步走強，」加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說：「季節性因素和技術因素也偏向於美元第1季有所走強的觀點」

歐元兌美元周一下跌0.2%，至日內低點1.0880，而美元兌加幣升值0.3%，至1.3475。

日圓今年來在主要貨幣中表現最弱。/擷自彭博
日圓今年來在主要貨幣中表現最弱。/擷自彭博

日本央行 外匯 貨幣

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