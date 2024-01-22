快訊

NCC連十敗！浙江台商父親澄清非感染源 中天挨罰40萬官司逆轉贏了

入冬最強寒潮爆發...馬祖氣象站降雨夾冰霰 20秒影片曝光

匯市爆量強升！午盤前夕一度豬羊變色震驚市場 匯銀主管：老大突然出手了

穆迪對今年亞洲國家信評為負向 與這一國成長放緩有關

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
信評機構穆迪對今年亞洲國家主權信評的展望為「負向」，原因包括中國大陸經濟成長放緩、國際融資吃緊以及地緣政治風險。路透
信評機構穆迪對今年亞洲國家主權信評的展望為「負向」，原因包括中國大陸經濟成長放緩、國際融資吃緊以及地緣政治風險。路透

穆迪投資者服務公司對今年亞洲國家主權信用給予負向展望，原因包括中國大陸經濟成長放緩、國際融資吃緊，以及地緣政治風險。

CNBC報導，根據穆迪公布的報告，大陸今、明兩年的實質國內生產毛額（GDP）預料各成長4%，低於2014至2023年的平均6%成長率。穆迪表示，大陸成長趨緩正「顯著影響」亞太地區經濟體的成長，因為大陸已與全球供應鏈緊密相連。

中國大陸從新冠疫情中復甦的速度，並不如經濟學家在2023年初預期的這麼快。中國國家統計局日前公布，大陸上季GDP成長5.2%，低於市場預估的5.3%。再者，高盛和摩根大通在內的大型國際投銀預估，中國今年的經濟成長率將減速至4.6%，低於去年的5.2%。

穆迪投資者服務公司的資深副總裁古茲曼告訴CNBC，除了中國大陸的處境黯淡無光以外，融資情勢吃緊也對亞太國家的主權信評構成壓力，「這項預測也基於全球流動性情勢，我們確實認為美國聯準會（Fed）要到今年中才會寬鬆。至於亞太地區央行，我們認為那裡的全球流動性狀況不會有太大脫鉤」。

這項報告顯示，儘管利率預料逐步降低，但高利率讓一些國家無法大幅提升償債能力，因此，主權信評較低的國家仍將難以取得國際資金。

古茲曼也說，美中之間的戰略緊張局勢將會持續下去。中國是亞洲多數國家的最大貿易夥伴，但美國也是亞洲的重要經濟夥伴。世界經濟論壇（WEF）2018年的報告說，隨著美中之間的嫌隙擴大，可能愈來愈難維持這種平衡。

但隨著許多企業分散供應鏈以遠離中國、降低地緣政治風險，這也意味著印度、泰國、馬來西亞及越南等擁有大型製造基地以及改善基礎設施的國家，將迎來諸多機會。

成長率 亞股 聯準會

延伸閱讀

NBA／傳獨行俠有意維金斯等3前鋒 勇士沒有交易庫明加跡象

NBA／勇士慘敗後該交易嗎？ 柯瑞：維持現狀肯定是瘋了

NBA／勇士變陣卻被打爆！慘敗鵜鶘36分坐穩西區第12

NBA／回應庫明加放話 柯爾：我生涯都對上場時間受挫

相關新聞

開光不開市！印度19日突宣布「這原因」休市 外界這樣看

印度股市今（22）日休市一天，但印度證交所是在19日晚間才突然宣布此事，並表示改在上周六開市，主要是為了慶祝一座印度教神...

穆迪對今年亞洲國家信評為負向 與這一國成長放緩有關

穆迪投資者服務公司對今年亞洲國家主權信用給予負向展望，原因包括中國大陸經濟成長放緩、國際融資吃緊，以及地緣政治風險。

波音737 MAX空中掉艙門 美航空總署籲擴大受檢機型

阿拉斯加航空公司1架波音737 MAX 9飛機日前在飛行途中發生艙門掉落意外後，美國聯邦航空總署（FAA）今天建議各航空...

1984年掀起PC革命！蘋果Mac電腦邁入40個年頭 可望乘AI浪潮再創榮景

美國蘋果公司（Apple Inc.）推出Mac電腦、掀起個人電腦（PC）革命至今，邁入第40個年頭。Mac如今比以往更強...

鑽石價格愈來愈高？專家估一年漲幅上看10%：這三大因素驅動

準備入手一顆鑽石的人可能動作要快，因為價格可能只會愈來愈高。鑽石產業專家指出，由於供應更吃緊、需求更旺，以及愈來愈多情侶...

大陸經濟持續疲軟…上海、香港股市仍慘淡 亞股走勢分歧

美股收盤創新高紀錄後，今天亞洲股市走勢分歧，而美國聯邦準備理事會（Fed）官員希望抑制投資人預期，這給美國提前降息的希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。