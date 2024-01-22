1984年掀起PC革命！蘋果Mac電腦邁入40個年頭 可望乘AI浪潮再創榮景

美國蘋果公司（Apple Inc.）推出Mac電腦、掀起個人電腦（PC）革命至今，邁入第40個年頭。Mac如今比以往更強大，且可能拜人工智慧（AI）運算之賜再創榮景。

法新社報導，全名麥金塔電腦（Macintosh）的Mac在1984年推出時，搭配一支創造歷史的電視廣告，主打這是一台代表反建制的機器，能為對抗反烏托邦未來帶來一股力量。

Mac以具備一些對使用者友善的特色，包括圖形化介面、可點擊圖示及一顆滑鼠，擄獲一票粉絲。它除了受果粉青睞，也逐漸成為藝術家、影片創作者和其他創意專業人士偏好的電腦。

美國科技業諮詢公司Futurum Group的研究主任布朗夏（Olivier Blanchard）表示：「Mac的影響力龐大。每款筆記型電腦或個人電腦都曾嘗試模仿Mac及其成功模式。」

加州矽谷的計算機歷史博物館（Computer History Museum）為了紀念Mac電腦40週年舉辦一場展覽，高級策展人史派瑟（Dag Spicer）指出，Mac的很多廣告和行銷都主打能讓買家感到獨樹一格，「當個叛逆者，當個局外人，對抗體制。甚至從1984年的首支廣告便如此」。

Mac推出早期，商業工作領域仍由搭載微軟（Microsoft）Windows作業系統的電腦稱霸，因為這類電腦成本較低，且能與廣泛使用的生產力軟體工具相容，例如微軟或其他業者開發的資料庫和試算表等。

不過，隨著蘋果智慧手機iPhone的愛用者逐漸將這款手機應用在工作上，加上Mac與職場上使用的軟體相容度愈來愈高，促成這型電腦一步步打進商業領域。

史派瑟表示，Mac的市場「基本上」已經擴大至「所有人」。

就連蘋果即將推出的「空間運算」頭戴式裝置Vision Pro，也強調職場應用及與Mac的相容性。

美國科技業諮詢公司創意策略（Creative Strategies）的分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）說：「蘋果正在盡更大努力來打入商業界。他們顯然想要藉由Vision Pro打入企業市場，他們也將Vision Pro與Mac連結。」

另一方面，遠距工作趨勢興起，以及外界對於將個人電腦升級為適合用於AI運算的機器抱持強烈興趣，在在為全球個人電腦市場注入新的活力。

布朗夏表示：「AI為PC市場帶來一世代一次的改變。PC將變得強大得多，也明顯更容易使用，只要把我們在雲端見到的生成式AI運算能力用於PC。」

具備AI工作量處理能力的PC將形成一個火熱趨勢，並吸引開發熱潮。而分析師指出，蘋果已經開始著手設計相關的自家客制化晶片。

米拉奈西表示：「蘋果雖然沒有在討論生成式AI，但別因此以為他們不會投入這塊領域。」

蘋果目前在AI競爭上看似落後，不過按照分析師說法，它很可能正在悄悄設計自家「AI Mac」的電腦晶片，且一旦這類Mac問世，預料也會與蘋果的「生態系統」綁定，使其能控制使用者經驗及從相關產品賺錢。

專家也預期，蘋果會以在智慧手機市場掀起改變世界風潮的方式，來影響AI運算趨勢。