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台灣也有據點！這跨國能源公司為節省成本裁員 宣布砍16%員工

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
太陽能板、電塔和SolarEdge的公司標誌示意圖。路透
太陽能板、電塔和SolarEdge的公司標誌示意圖。路透

路透22日報導，在台灣等世界多個地方設有據點的跨國能源公司SolarEdge，宣布將在全球裁員約16%以削減營運成本，受影響人數可能大約900人。此前，該公司已停止在墨西哥的製造作業、減少在中國大陸的產能以及中止輕型商用電動車相關活動。

據報導，SolarEdge經營再生能源相關業務，但鑒於其太陽能變流器（solar inverter）產品需求疲弱，該公司已經在去年11月下修第4季預期營收。

SolarEdge執行長藍道（Zvi Lando）聲明說：「我們做了非常困難但必要的決定，要實施裁員和其他削減成本的措施，使我們的成本結構能夠配合快速變遷的市場情勢。」

去年歐洲由於庫存過剩與需求轉弱，太陽能市場的成長趨緩。另一方面在美國，較高的利率與全美太陽能最大市場加州修改計量方式，也致使需求下滑。

再生能源 庫存 美國

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