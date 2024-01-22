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為迎合大陸？委託台積電生產晶片刪除「台灣製程」標示 超微說話了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在Ryzen 7000系列CPU上，「台灣製程」的字樣不見了。X平台
在Ryzen 7000系列CPU上，「台灣製程」的字樣不見了。X平台

本月初，有消息傳出，超微（AMD）委託台積電（2330）生產的Ryzen 7000系列桌上型電腦處理器（CPU），已移除所有提到在台灣製造的標示，各界議論紛紛，這是為了配合中國大陸的要求。

Ryzen CPU 印於整合散熱器（IHS）之上的標示裡，「台灣製程」（Diffused in Taiwan）的字樣不見了。另有一種說法是，這類標示的 CPU 只會在銷往中國大陸的產品看到。不過，「馬來西亞製造」（Made in Malysia）的標示仍然存在。

Tom's Hardware 特別解釋「製程」（Diffused）和「製造」（Made）二字的區別：「Diffused」 表示晶片製造的過程（蝕刻、光罩、擴散等等），超微使用這個術語，指明由台積電（2330）在台的製程。「Made in」 則表示晶片封裝測試的地點，即裝在基板（PCB）上，然後蓋上整合散熱器。

超微否認去除Ryzen CPU之上「Diffused in Taiwan」標示是基於政治考量。超微發言人答覆Tom's Hardware說：「超微2023年移除所有新CPU和APU上製程國家的標示，以統一我們其他產品的標示流程」。

其實，在CPU之上不標示製造國也是很普遍的事，因此移除這樣的標示也不算不合規範，譬如，英特爾（Intel）的CPU根本不會標示製造地。

台積電 超微 台灣製 晶片

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