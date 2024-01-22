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視覺設計平台Canva再度籌資 公司價值仍達260億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲發跡的Canva 加速崛起，挑戰向來是圖像專業人士不可或缺的軟體Adobe的獨霸優勢。美聯社
澳洲發跡的Canva 加速崛起，挑戰向來是圖像專業人士不可或缺的軟體Adobe的獨霸優勢。美聯社

深受年輕人歡迎的視覺內容設計平台Canva 接近完成新一波售股，可望籌資逾15億美元。彭博引述知情人士報導，參與這次售股的投資人包括前現任員工，估值約為260億美元，和上一波籌資相同。

澳洲發跡的Canva 加速崛起，挑戰向來是圖像專業人士不可或缺的軟體Adobe的獨霸優勢，據彭博報導，Canva去年營收已超過20億美元。這兩家公司去年都推出了人工智慧（AI）功能。

Canva 2013年成立以來，旗下平台深受中小型企業和Z世代喜愛，最近也開始吸引大型的企業客戶，FedEx、星巴克和Zoom等公司都陸續採用Canva的平台。

Canva表示，他們的全方位設計產品在190個國家，每月活躍用戶高達1.7億，背後大股東有富蘭克林坦伯頓、Bessemer Venture Partners和Blackbird Ventures。

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